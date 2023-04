La Consule générale d’Australie Claire Scott quitte ses fonctions

Claire Scott aura été la première consule générale d’Australie en Polynésie. Le consulat général d’Australie au fenua, situé dans les locaux de la CCISM à Papeete, a ouvert en 2021. Avant cela, le consulat général de Nouméa faisait office de représentation diplomatique pour les trois collectivités d’Outre-mer du Pacifique sud.

En deux ans, de nombreux projets otn été mis en place notamment dans le domaine de la formation initiale et continue.

La reconnaissance des diplômes australiens en Polynésie française est un sujet important, et qui a notamment abouti dans certains domaines. Certains étudiants polynésiens formés notamment au métier de vétérinaire en Australie, peuvent dorénavant exercer en Polynésie française.

Au niveau de la recherche, des partenariats ont été initiés, notamment par l’Institut Malardé,

mais aussi dans les domaines de l’aquaculture et de la perliculture. L’Australie est un pays qui

a su développer et structurer la perliculture. Aujourd’hui il partage ses compétences et ses

technologies dans ce domaine et dans celui de la crevette, au profit de la Polynésie française.

Concernant les échanges commerciaux, des accords en termes de biosécurité sont également en

cours, afin que la Polynésie française puisse exporter ses produits vers l’Australie, dans le

respect des conditions sanitaires imposées par ce pays.