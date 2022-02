Kung Hei Fat Choy ! 2022 sous le signe du Tigre d’eau

“Galoper plus vite que le cheval et rugir plus fort que le tigre” : c’est avec cet adage que la communauté chinoise en Polynésie compte entrer dans cette nouvelle année.

Appelé aussi “fête du printemps”, ce nouveau cycle est placé sous la protection du tigre d’eau. Une combinaison qui, selon les oracles permettrait d’affronter les nombreux obstacles du quotidien tout en annonçant une période d’abondance : “quand il y a de l’eau, il y a de la vie, des fleurs, des récoltes… On interprète cela comme une année assez positive. Le tigre en lui-même est un animal difficile à dompter, mais qui est toujours à l’affut et qui n’hésite pas à aller vers sa proie” explique Richard Chenoux, gardien du temple Kanti.

Des prédictions plutôt réjouissantes, qui pourraient conjurer le mauvais sort lié au Covid-19. Cette coutume ancestrale qui fête ses 4 720 ans, reste essentielle pour les familles polynésiennes d’origine chinoise : “il y a beaucoup de familles qui respectent ces coutumes. Les familles se réunissent autour d’un grand festin, on donne des petites enveloppes rouges aux enfants…” précise Marita Liu-Sing, présidente de l’association Sinitong.

Malgré la ferveur indéfectible, les grandes festivités du tigre d’eau restent annulées sur l’ensemble de la Polynésie pour cause de crise sanitaire. Les associations culturelles ont d’ailleurs du ce matin restreindre la participation du public dans les rues de Papeete lors de la traditionnelle danse des lions. Reste à savoir si le lièvre d’eau, qui sera fêté l’année prochaine, sera annonciateur d’un retour à la normale.