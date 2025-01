Incendies de Los Angeles : attention aux fausses images

AFP Factuel, le service de Fact checking de l’agence France presse, a notamment relevé que « contrairement à ce qu’affirmaient les publications sur les réseaux sociaux dès le 9 janvier, les flammes n’ont pas atteint les célèbres lettres formant le nom d’Hollywood installées sur le Mont Lee ». Sur place, des journalistes ont pu constater que les lettres sont toujours intactes.

Il faut le reconnaitre, pour déceler le vrai du faux, il est parfois nécessaire de regarder de près.

Autres images, générées par l’IA, des vidéos de pompiers sauvant des animaux sauvages. L’image est lisse, les mouvements lents et en regardant les mains des secouristes, on peut voir quelques « bugs ». Elles semblent par exemple passer à travers les objets. Cette vidéo a déjà été supprimée de plusieurs comptes sur Facebook, mais circule encore.

– PUBLICITE –

Sur certains visuels, il est carrément indiqué que l’image a été générée… Pour autant, les internautes continuent de les partager.

À ce jour, plus de 12 000 habitations, bâtiments et véhicules ont été détruits ou endommagés, et des quartiers entiers rasés, alors que 88 000 personnes sont toujours déplacées et au moins 24 décédées. Les deux principaux incendies ont parcouru 9 700 hectares dans le quartier huppé de Pacific Palisades, et plus de 5 500 dans la ville d’Altadena, juste au nord de Los Angeles, rapporte l’AFP.