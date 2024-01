Ils avaient le même prénom et portent désormais le même nom

La carte d’invitation prêtait déjà à sourire. Teanuhe et Teanuhe vous invitent à leur union. Le mariage de ce jeune couple n’a pas vraiment surpris leurs familles. Mais aux prémices de leur histoire, quand ils ont présenté l’être aimé à leurs proches, beaucoup n’y ont pas cru. Ils s’en souviennent encore.

« Elle m’a envoyé un message en me disant : ‘ça y est, j’ai trouvé l’homme de ma vie’. Je lui ai dit : ‘c’est bien’. Quand elle m’a dit qu’il s’appelait aussi Teanuhe, je me suis dit : ‘c’est une blague’. Mais non. C’est vrai », se rappelle, hilare, la maman de la mariée, Vaea Teraiamano.

Appelez Teanuhe, et ce sont les deux époux qui se retournent en même temps ! Pour faciliter les choses au quotidien, les jeunes mariés ont trouvé une astuce. Ils ont opté pour l’emploi de leurs surnoms respectifs, utilisés depuis des années par leurs proches. « Moi, c’est Tea et lui, c’est Nounou », explique la jeune femme.

« C’est le ciel qui nous a réunis », croit la jeune mariée. (Crédit: TNTV)

Hasard ou destin, pour elle, « c’est le ciel » qui les a réunis, « tout simplement ». Avec cette union, la jeune mariée devient donc madame Teanuhe Tehetia, l’épouse de monsieur Teanuhe Tehetia. A la mairie de Punaauia, on ne se souvient pas avoir connu un tel cas de figure. Le tavana a d’abord cru à une erreur administrative.

« Comme je n’ai pas vu le nom de famille de monsieur, je me suis dit que ce n’était pas normal que ce soient deux Teanuhe en même temps. Ça fait un peu bizarre », s’amuse Ismaël Hapaitahaa, le 7ᵉ adjoint au maire qui a célébré l’union.

Sur le plan administratif, cette homonymie ne devrait pas poser problème… tant que la case monsieur ou madame est correctement cochée.