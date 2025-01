« Il y avait beaucoup de cendres, la pollution de l’air était importante » : à Los Angeles, une Polynésienne raconte

« Ça faisait très peur », raconte Laëtitia, résidente polynésienne de Venice Beach. La jeune femme travaille aux États-Unis dans le domaine de l’intelligence artificielle.

« Le mardi soir, on était en train de conduire et on a vu un énorme nuage de fumée. Au début, on ne savait pas trop l’étendue des dégâts. En plus, plus tôt dans la soirée, on avait reçu une notification sur notre téléphone pour nous dire qu’il y avait une alerte de vent violent. Entre l’alerte de vent violent et ensuite les incendies qui se développent, on s’est demandé qu’est-ce qui se passait clairement. Et puis après, en fait, on a commencé à regarder les news et puis on a vu un peu ce qui se passait. On a un peu communiqué aussi avec nos collègues américains pour savoir quelle était la marche à suivre, qu’est-ce qu’on devait faire parce qu’on n’avait jamais vécu ça. On ne savait pas du tout comment gérer tout ça. Et au final, ils nous ont rassurés. Ils nous ont dit que normalement, c’était assez bien fait, surtout au niveau de Southern California. Dans cette zone, ils ont vraiment un système qui est assez bien rodé pour les évacuations et pour informer la population directe qui va être touchée par justement le développement de ces incendies. Ça nous a un peu rassurés. »

Leurs amis leur conseillent de préparer des sacs en cas urgence avec quelques biens personnels auxquels ils tiennent, des photos, leurs passeports. Puis, c’est l’attente… « On est quand même assez près des incendies et du coup, on avait beaucoup de cendres, la pollution de l’air était très importante. Ça nous piquait les yeux, on sentait les odeurs dès qu’on sortait de chez nous ».

À partir de mardi soir, les habitants reçoivent des alertes régulières de Los Angeles County. « On a eu plusieurs warnings. (…) Ils nous recommandaient de rester en intérieur, de ne pas ouvrir les fenêtres et de limiter le plus possible notre temps en dehors. Cette alerte a été levée pour nous à partir de dimanche. »

À Venice Beach, les habitants sont désormais en sécurité. Mais la peur est toujours là. « Maintenant, tout le monde est sur son téléphone à regarder les news. Mes collègues, par exemple, m’ont envoyé des applications spécifiques pour regarder un peu où se sont dispatchés les firefighters dans toute la zone de LA. Donc, ça, c’était très intéressant parce qu’au-delà du premier feu à Malibu, il y a eu plusieurs autres feux qui se sont déclarés tout autour de LA. Il y en a eu un au niveau de Pasadena, mais il y en a eu un aussi au niveau du Hollywood sign. Donc ça, ça faisait très peur aussi en voyant les images. Et du coup, c’était vraiment sympa d’avoir ce genre d’informations et de se tenir un peu plus au courant que ce qu’on pouvait voir justement juste en suivant le live des news. Ils ont peur encore parce qu’aujourd’hui et demain, on repasse encore en alerte vent violent. »

Plus de 12 000 maisons, bâtiments et véhicules ont été détruits ou endommagés, tandis que des quartiers entiers ont été réduits en cendres. On dénombre encore 88 000 personnes déplacées et au moins 24 décès. Selon l’AFP, les deux principaux incendies ont ravagé 9 700 hectares dans le quartier résidentiel de Pacific Palisades et plus de 5 500 hectares dans la ville d’Altadena, située juste au nord de Los Angeles.