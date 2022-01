Hausse du prix des hydrocarbures au 1er février

En ce début d’année, les cours du pétrole brut sont en hausse pour la troisième semaine consécutive, portés par un contexte économique favorable, une demande pétrolière résiliente face au virus Omicron, mais aussi par les tensions sur l’offre mondiale de pétrole.



Selon les dernières prévisions des grandes institutions financières, les perspectives économiques pour 2022 sont assez favorables. La croissance du PIB réel devrait être dynamique et l’inflation, tout en restant élevée à court terme, pourrait refluer plus tard dans l’année.

Face à l’envolée des cours du pétrole dans le monde, le Gouvernement se voit contraint de répercuter ces hausses et de réévaluer le prix des hydrocarbures. Ces hausses seront de 5 Fcfp par litre à la pompe pour l’essence (146 Fcfp) et le gazole (148 Fcfp) et 10 Fcfp par litre pour les professionnels. Le prix de gros augmente également de 10 Fcfp le litre. Cette hausse sera effective le 1er février 2022.

Les autres sujets au compte-rendu du conseil des ministres

Subventions destinées à des abris de survie aux Tuamotu.

Compte rendu du contrôle post-attribution réalisé par l’OPH fin 2021.

Modification de deux arrêtés relatifs à l’habitat social en Polynésie française.

Plan prévisionnel des marchés publics.

Signature de convention avec la Commission de régulation de l’énergie (CRE).

Appel à manifestation d’intérêt – secteur tourisme.

Modification du dispositif Tīteti ’Āi’a.

Evènements Tahiti Tourisme – Janvier / février 2022.

Le budget du Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF).

Lancement d’une étude sur les besoins et attentes de la population polynésienne en matière de politique familiale

Programme « Aihau » d’éducation à la non-violence et à la paix – Bilan d’étape.