Grève contre la vie chère : plus d’un millier de manifestants à Papeete, le mouvement bien suivi dans les îles

“On se lève, on ne peut pas se taire” déclarait ce matin Diana Yieng Kow, secrétaire générale du STIP/AEP-UNSA Education. Plusieurs établissements scolaires de Tahiti et des îles étaient fermés ce jeudi. La baisse du pouvoir d’achat est déjà effective, mais la perspective de la mise en place de la TVA sociale, dans 15 jours, fait craindre, aux syndicats, une envolée du coût de la vie.

Dans les rues de Papeete, ils étaient plus d’un millier à avoir répondu à l’appel des syndicats. “Je remercie les manifestants car tout se passe calmement, dans une bonne ambiance. La manifestation est bien organisée de la part des syndicats, avec leur service de sécurité. Il y a environ 1 500 personnes” a déclaré Mario Banner, directeur de la sécurité publique. “J’estime qu’on est au moins 3 000 personnes à s’être mobilisées ici aujourd’hui, sans compter ceux qui sont restés chez eux, ou ceux dans les îles. Pour une intersyndicale qui s’est formée il y a une semaine, je trouve que c’est vraiment pas mal. Si on obtient pas satisfaction, je pense qu’on va aller crescendo, et je pense que les autres collègues qui n’ont pas pu se joindre à nous viendront à ce moment-là. On va parler au haut-commissaire de l’ITR, de la problématique de la paupérisation des fonctionnaires de catégorie C, de la retraite à moins d’un Smic, et d’une aide possible de l’Etat pour compenser cette TVA sociale. Je compte sur le haut-commissaire pour être un porte-parole au niveau du gouvernement” a ajouté Diana Yieng Kow.

“Depuis octobre, on discute avec Raffin, à chaque fois, on a fait des propositions écrites, mais il n’écoute pas… (…) Si jamais il ne nous écoute toujours, il y aura d’autres mobilisations, car il y a des solutions, on demande pas de faire ce qu’on veut mais juste de travailler ensemble” a déclaré Piko Tu Yan, secrétaire général de A Tia I Mua.

Le SPCHDT/CSTP-FO, la FGF FO Polynésie et le SNETAA FO Polynésie avaient quant à eux choisi de ne pas participer, estimant qu’une” journée de grève “c’est limiter l’action syndicale revendicative pour l’intérêt collectif”” et qu’il vaut mieux “se fédérer” avec d’autres syndicats d’outre-mer.

Le haut-commissaire a reçu les manifestants en fin de matinée.

Le mouvement a également été suivi dans les îles. À Raiatea, 80 manifestants sont descendus dans les rues de Uturoa pour manifester contre la taxe sociale et la cherté de la vie. Le mouvement de grève, encadré par les différents délégués syndicaux de l’île sacrée, a démarré place Tamatoa direction les locaux de l’Etat en passant par le centre-ville. Pour les manifestants, l’impact d’une hausse des prix aura d’autant plus d’effet dans les îles, éloignées de Tahiti.

Selon les représentants syndicaux, plus de 80% des enseignants des écoles élémentaires de l’île ont suivi la grève.

Des grévistes ont été recensés à Takaroa, Hao, Mataiva, Tubuai, Bora Bora, Rikitea, Tahaa , Ua Huka, Ua Pou, Raiatea, Puka-Puka, Rimatara ou encore Hiva Oa.