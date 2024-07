Grève chez ADT : les négociations au point mort

Touristes et résidents se sont entassés ce mardi dans une longue file d’attente. Si aucun des vols n’a été annulé, plus de la moitié ont été retardés. La grève a causé un sous-effectif d’agents de sûreté dans le poste d’inspection-filtrage du domestique. Sur les deux portiques habituellement en service, un seul était opérationnel aujourd’hui. Des agents des compagnies aériennes ont été déployés pour fluidifier le flux en priorisant l’ordre de passage des voyageurs dans la salle d’embarquement.

Face à cette situation dégradée, les compagnies aériennes locales invitent leurs voyageurs à se présenter aux comptoirs d’embarquement 3 heures avant le départ de leur vol. La direction de l’aéroport espère que la situation va rapidement se débloquer :

« On a des réunions de négociation qui s’éternisent un peu. On devait voir l’intersyndicale par deux fois hier, ils ont reporté aujourd’hui encore, explique le directeur Gwenvael Rosin-Hardy. Nous, on avance sur les points de revendications qui concernent ADT. On espère qu’on va pouvoir avancer en bonne intelligence dans les prochaines heures, dans les prochains jours pour reprendre l’activité. Côté ADT : il n’y a pas de perturbation opérationnelle, (…) les services fonctionnent. On essaie de trouver une issue à cette grève. »

Au-delà des vols domestiques, les vols internationaux n’ont, pour l’heure, été que peu perturbés. Si la grève persiste dans les heures ou jours à venir, les syndicalistes affirment qu’il pourrait y avoir des complications. Les entreprises de sureté rassurent : à l’exception de quelques retards, aucun vol ne devrait être annulé. Les directions sont ouvertes à la discussion, mais elles ne comptent pas céder sur un point en particulier : « le but, c’est de discuter, des négociations, ça veut dire que de chaque côté, il faut faire des concessions, souligne Eric Chatelain, gérant de la société South Pacific Sécurité. Pour l’instant, on a tout donné et on attend un petit accord, simplement la carence, qu’on puisse en discuter clairement. (…) Le 13e mois ils l’ont, ils l’auront, mais on veut qu’il soit mis dans la convention collective comme je l’ai expliqué déjà hier. Et on veut diminuer cette carence qui coûte plusieurs millions aux entreprises.«

Une carence qui représente 14 millions de Fcfp par an. Les négociations de cet après-midi entre les entreprises de sureté et les syndicats n’ont pas abouti à un accord. En parallèle, la direction d’ADT a reçu les syndicalistes à 14 heures mais aucune discussion n’a pu avoir lieu : les représentants syndicaux sont arrivés avec une trentaine de personnes dans le bureau. Selon la direction de l’aéroport, cette manœuvre visait à « établir un rapport de force » et à « mettre la pression ». Estimant que le principe d’équité dans les négociations n’a pas été respecté, ADT va saisir l’inspection du travail.