Grève à ADT : Moetai Brotherson « préoccupé », demande des « actions urgentes »

Après le haut-commissariat Eric Spitz, c’est au tour de Moetai Brotherson de s’adresser directement au directeur d’ADT, en grève depuis plus de deux semaines.

Dans un courrier daté du 9 août, le président du Pays se dit « préoccupé » des multiples signalements de situations de souffrance au travail : « ces situations sont inacceptables et portent atteinte à la santé et au bien-être de nos employés, ainsi qu’à l’image de notre entreprise ». Il demande au directeur de la société Gwenvael Ronsin-Hardy « une action immédiate et déterminée » et de prendre plusieurs mesures. Parmi lesquelles, « lancer une enquête interne rigoureuse et indépendante afin d’identifier précisément les situations de souffrance au travail, leurs causes et leurs conséquences », « mettre en œuvre sans délai les mesures correctives nécessaires pour remédier aux situations identifiés » ou encore de « communiquer de manière transparente aux salariés sur les mesures prises et les résultats de l’enquête ».

Il invite également le directeur à une rencontre « dans les meilleurs délais ».