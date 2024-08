Le haut-commissaire invite le directeur d’ADT à trouver une issue aux conflits sociaux

Dans un courrier daté de ce jeudi 8 août, le haut-commissaire de la République appelle le directeur général d'ADT, gestionnaire de l'aéroport de Tahiti-Faa'a, et ses collègues des sociétés assurant la sureté aéroportuaire, à trouver une issue "aussi rapide que possible" aux mouvements sociaux qui dégradent notamment les conditions d'embarquement des voyageurs et ternissent l'image de la destination.