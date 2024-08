Fin du 139e synode : l’Église protestante maohi vise « la libération »

Que retenir du 139 synode de l’Église protestante maohi, qui s’est clôt à Bora Bora ce dimanche? Le réchauffement climatique a constitué l’un des thèmes de réflexion centraux du conseil supérieur. Un phénomène qui se manifeste notamment par la montée des eaux menaçant directement les atolls bas. Autres conséquences du changement climatique pointées par l’Église Maohi, le dépérissement des récifs coralliens, la recrudescence des eaux, les cyclones, les incendies, la sècheresse, les tremblements de terre venant « perturber la création de Dieu » .

Mais le nucléaire demeure un sujet central au sein de l’église protestante maohie, qui « exhorte l’État français à reconnaître et à assumer pleinement sa dette perpétuelle envers le peuple Māòhi« . L’église appelle d’ailleurs les trois députés fraîchement élus à s’unir pour relancer la commission d’enquête sur le nucléaire à l’Assemblée nationale.

2026 marquera les 60 ans du premier tir nucléaire. À ce titre, l’Église espère une mobilisation particulièrement importante de ses fidèles pour commémorer ce fait.

– PUBLICITE –

Au plan de l’éducation, l’Église se dit préoccupée par le mal-être scolaire et les actes de violence. Elle demande le soutien du gouvernement, et des dispositifs Margaret’s Place dans les écoles protestantes pour favoriser l’écoute des jeunes qui ont besoin de soutien psychologique.

En 2009, le Synode avait commencé à s’interroger sur le mariage de deux personnes de même sexe. Quinze ans plus tard, sa position est de s’opposer à l’idée de ce type de mariage.

Le Synode estime aussi que, plutôt que de voir des jeunes s’engager dans l’armée, il faudrait privilégier le travail dans l’agriculture, la pêche et l’artisanat.

La situation chez nos voisins du Cailloux fait, enfin, l’objet d’une grande inquiétude au sein de l’Église protestante maohie. « L’Église Protestante maohi est une sentinelle vigilante et œuvre pour la libération du peuple maohi. Il lui incombe donc d’alerter l’État sur les difficultés du peuple et de lui indiquer les éventuels moyens pour les résoudre afin d’éviter qu’elles n’amènent à des débordements comme à Kanaky Nouvelle-Calédonie et dans d’autres collectivités territoriales ultramarine » , résume le synode, qui conclut en réaffirmant sa volonté de poursuivre son engagement en faveur de la libération du peuple.