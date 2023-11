Électricité : préavis de grève chez Te ito Rau No Moorea

La CSIP a déposé lundi un préavis de grève à l’Epic Te Ito Rau No Moorea. Depuis le début de l’année, cet Epic gère la production électrique de l’île sœur.

Plusieurs agents de EDT avaient choisi de rejoindre l’établissement à sa création. Des salariés qui devaient être repris « avec leurs rémunérations et leurs avantages acquis » souligne le préavis de la Confédération syndicale qui rappelle que des « protocoles d’accord et accord ont été conclus entre novembre, décembre 2022 et janvier 2023 pour transférer le personnel dans de bonnes conditions et leur garantir le maintien de leurs avantages acquis ».

Des accords qui n’auraient donc pas été respectés. La CSIP pointe le « manque de moyens matériel, financier et de coordination et de prise de décision ». « Le personnel est à bout et s’interroge sur la capacité de l’Epic à assurer la gestion de l’exploitation de la production et de la distribution de l’électricité ».