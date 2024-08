Échec du déséchouage d’un voilier à la Pointe Vénus

Le voilier git sur le flanc sur la plage de sable noir depuis la nuit du 29 au 30 juillet. Une première tentative de déséchouage avait déjà été entreprise il y a quelques jours, mais sans succès.

Ce vendredi, la même société a réitéré la manœuvre sans parvenir, une nouvelle fois, à dégager le navire.

« On a essayé de faire une petite souille pour réussir à redresser le bateau. Mais aujourd’hui, on n’a pas la météo avec nous. Il y a le ressac et la houle qui viennent reboucher ce qu’on vient de creuser. On fait des essais et on ajustera », a expliqué Morgan Calabuig, le responsable des opérations de plongée de l’entreprise mandatée par la commune.

– PUBLICITE –

Au vu des conditions, le chantier a donc été interrompu et doit reprendre ce lundi. « On va se poser avec un peu avec la direction pour réfléchir à une nouvelle procédure », a précisé Morgan Calabuig.

Dans le voisinage, certains riverains souhaitent que le voilier soit retiré au plus vite. « S’il reste, les enfants vont aller jouer dessus et il risque d’y avoir un problème », a indiqué Augustin Teiki. « Il faut le retirer. Les habitants d’ici sont fâchés », a-t-il ajouté, même si lui a dit ne pas être agacé par cette situation.

Ce qui n’est en revanche pas le cas du maire de la commune. Damas Teuira a récemment fait le lien entre cet échouage et la présence de « bateaux de plaisance ventouses » dans la baie de Matavai. Il a annoncé saisir les autorités du Pays pour obtenir l’interdiction de l’ancrage dans la zone.