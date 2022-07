Des programmes de nouveaux logements à Papara et Papeete

Sur proposition du Vice-président et ministre du Logement, le Conseil des ministres a décidé de développer les logements en F2. En effet, partant du constat que de plus en plus de personnes vivent seules ou en ménage sans enfants, ce qui est également le cas pour les personnes âgées, l’OPH souhaite proposer des logements en habitat dispersé de type F2, pour lesquels une participation financière des ménages attributaires sera recalculée selon un coefficient multiplicateur adapté proportionnellement aux coefficients appliqués aux F3, F4, et F5. L’estimation du coût est comprise entre 8 856 134 Fcfp et 13 085 618 Fcfp selon les îles, et la participation financière des attributaires restera toujours comprise entre 2% minimum et 35% maximum du coût du Fare.

Par ailleurs, le Conseil des ministres a également approuvé l’attribution de plusieurs subventions d’investissement en faveur de l’Office polynésien de l’habitat (OPH) pour financer les opérations suivantes :

L’acquisition foncière « Atehui » à Papara

Cette opération consiste à acquérir deux parcelles de 16 785 m² en vue de réaliser un projet de résidence en habitat groupé, d’environ 55 logements, dans la commune de Papara. L’opération est inscrite à la programmation 2022 du Contrat de développement et transformation, avec un coût total des travaux de 188 421 000 Fcfp, co-financés à parts égales par le Pays et l’Etat.

Travaux de construction de la résidence Elzea (tranche 1) à Papeete

La présente opération consiste à réaliser un programme de 70 logements sur une parcelle de 40 000 m² appartenant à l’Office Polynésien de l’Habitat et située à Papeete au Pic rouge.

Le programme est divisé en deux tranches de travaux. Une première tranche de 40 logements, qui comprend également la totalité des terrassements et confortements de talus, et une deuxième tranche conditionnelle de 30 logements. La durée prévisionnelle des travaux de construction est de 20 mois. Pour couvrir le coût total des travaux TTC, la subvention d’investissement octroyée à l’OPH est de 1 331 383 576 Fcfp TTC. L’opération est financée à 100% par le Pays.