Des perturbations sur l’internet polynésien

« Depuis hier, nous rencontrons des perturbations sur le réseau internet fibre optique impactant les connexions de nos abonnés internet. Le rétablissement du service est progressivement en cours », annonce la société Onati.

Selon la société, les « appels, sms et internet mobile restent opérationnels ».« Nos équipes sont actuellement mobilisées pour identifier et résoudre ce problème dans les plus brefs délais », indique encore Onati.

Selon la société que nous avons contactée, ces perturbations n’ont pas de lien avec le relais de la Flamme Olympique qui se déroule actuellement à Tahiti.

« Nous avons effectué des travaux mercredi soir. Ils ont entraîné la coupure de certains équipements », coupure qui impacte une partie des utilisateurs, indique-t-on à TNTV.