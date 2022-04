Des nouveaux locaux du Service de l’Emploi à Mahina

Auparavant située dans les locaux de la Direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE), près du magasin Champion, la nouvelle antenne du Service de l’Emploi accueillera plus un seul agent, mais 3 agents, pour une meilleure qualité de service auprès de la population. L’antenne qui se situe maintenant à la Pointe Vénus, dans les anciens locaux de la CPS, accueille le public du lundi au jeudi, de 7 heures à midi, et l’après-midi sur rendez-vous.

D’accès et de stationnement faciles, cette implantation à Mahina s’avère pratique pour les populations de Mahina et de Hitiaa o te ra, mais aussi celles des communes de Arue et Pirae.

Cette nouvelle antenne représente une nécessité dans la commune qui compte plus d’une dizaine de quartiers prioritaires, et la zone dénombre environ 1 400 demandeurs d’emploi actifs. Elle a également pour vocation de faciliter l’accès à ses services et aux démarches administratives, tout en rapprochant les services publics des citoyens.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

La responsable de l’antenne, Floriana Lai, confirme que cette présence au plus près des utilisateurs (employeurs comme demandeurs d’emploi), facilite les contacts, humanise les rapports et donne des résultats positifs. Elle ajoute : “Cette antenne a des raisons d’être”.

De plus, la commune étant particulièrement concernée par la libération des terrains anciennement occupés par le CEP, elle est une source potentielle de fort développement et de mise en place de projets importants. Pour la ministre Virginie Bruant, il s’avère donc important d’accompagner les demandeurs d’emploi, et de les préparer pour ces futures sociétés qui verront le jour près de chez eux, dans les mois à venir.

Des formations sont donc mises en place afin de préparer les demandeurs d’emploi, et d’autres suivront bientôt : formation CV et lettre de motivation, formation recherche d’emploi, formation outil informatique, etc.