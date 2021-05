Des bijoux dans un écrin de bougie

Les bougies sont fabriquées dans l’atelier de Lauriane Jestin. Particularité du produit : la bougie est parfumée et renferme, au fond du bocal, un paquet en aluminium comprenant l’une des nombreuses créations de Poerava, une artisane bijoutière de Papara. Lauriane indique avoir commencé l’aventure il y a un an. « On a super bien accroché ensemble, le feeling est bien passé. Et vraiment, c’est une artisane de bijoux que j’apprécie car elle essaye toujours de faire de nouvelles choses et elle ne met pas toujours la même chose tout le temps. On sait toutes les deux que si je lui demande un truc, elle va réussir à me faire quelque chose dans l’esprit que je demande et du coup, on peut évoluer ensemble ».

Cela fait deux ans que Poerava confectionne ses propres bijoux. Il a fallu beaucoup de patience, de l’assiduité mais surtout de la créativité pour se démarquer de la rude concurrence.

« Je voulais vendre un produit accessible à tout le monde mais en petit format. Je lui ai demandé si on pouvait travailler ensemble : moi je fournis le bijou, elle me vend la bougie à 1 200 Fcfp mais c’est elle qui fabrique tout. Du coup, j’ai lancé ça pour la fête des mamans ».

Ces petits bocaux bougies bijoux seront vendus au prix de 3 000 Fcfp. A l’approche de la fête des mères, voici une idée cadeau peu ordinaire aux senteurs de tiare tahiti…