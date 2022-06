Tahiti Fashion Week : Tevai, Noa, Tiare et Leelou remportent leurs tickets pour Milan

Depuis une décennie, la Tahiti Fashion Week, événement annuel et vitrine de la mode et de la culture polynésienne, se déroule sur 3 jours. 3 soirées durant lesquels sont mis en avant les richesses culturelles du fenua ainsi que le savoir-faire des créateurs et des artistes locaux.

Cet événement a vu plus de 30 créateurs et artisans qui ont révélé au grand public leurs plus belles créations. Des milliers de personnes participent aux différents rendez-vous lors de cette semaine d’exception. C’est bien évidemment sous la houlette du styliste Alberto Vivian que les seize candidates défilent aux couleurs de la mode polynésienne mais aussi du créateur international invité, Olivier Theyskens. Rappelons que la Tahiti Fashion Week qui a été annulée en 2020 puis en 2021, en raison de la crise sanitaire, est l’occasion pour de nombreux créateurs locaux, plus de 120 depuis la première édition, et aux 30 partenaires présents depuis sa création, de promouvoir leurs savoir-faire et leurs styles.

Brave Model Management, agence dédiée aux mannequins et aux talents de demain permet comme chaque année aux gagnantes de se rendre à Milan pour y effectuer une série de tests photos, réalisant ainsi leur rêve de jeune fille en intégrer la prestigieuse équipe de modèles.

La sublime Tevai est la grande gagnante de cette 8e édition, une victoire qui a surpris la jeune fille « J’étais super excitée, c’était vraiment inattendu, je suis vraiment heureuse. Les trois soirées ont été géniales, stressantes mais pour la soirée Poerava, j’ai tout donné. Je ne voulais pas me faire de faux espoir, donc je me préparais à ne pas être sur le podium, c’est vraiment une grande surprise d’être la gagnante du concours de la Tahiti Fashion Week. »

Noa et Tiare, respectivement seconde et troisième lauréates du concours de l’agence n’ont pas démérité et seront aussi ovationnées par le public. Exceptionnellement, le jury a décidé d’octroyer un prix spécial « New Face » à la très photogénique Leelou qui accompagnera les trois lauréates.

Un peu stressé en début de soirée, Alberto est soulagé: « Ia ora na et merci le public, comme en dit en italien “Sposa bagnata sposa fortunata”, la soirée a débuté avec la pluie mais ça veut dire que cet évènement promettait d’être beau. j’avais surtout peur que les jeunes filles glissent sur le podium et pour les créations des stylistes. Mais finalement merci le bon dieu, il nous a fait cadeau de toute cette beauté. »

Maiti Rossoni, directeur de l’agence Exotic Garden et partenaire de l’évènement a du composer avec la météo pour que la soirée se déroule sans problème majeur : « Notre mission est d’organiser, d’assister et de mettre en place tout ce qui est lié au placement, à l’ambiance, à la musique, et à la scénographie. On peut parler de 3 soirées avec un public réceptif. On a eu de la chance sur les 2 premières soirées d’avoir un temps exceptionnel. La dernière soirée fût très appréciée du public malgré les périodes de pluie. On a dû improviser pour s’adapter aux conditions météo. On a eu Alberto et Agnès qui ont organisé un défilé avec les parapluies pour que les mannequins puissent défiler avec classe en prenant en compte les intempéries. »