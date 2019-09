Découvrez les candidats à l’élection de Mister Tahiti 2019

L’élection de Mister Tahiti revient en force cette année avec 12 candidats qui vont concourir afin de remporter le titre d’ambassadeur de la beauté et de l’élégance de la gente masculine polynésienne. Le Mister Tahiti 2019 participera à l’élection de Mister France 2020 en janvier prochain.

C’est dans le cadre de l’hôtel Tahiti Pearl Beach Resort de Arue que se déroulera l’élection, le vendredi 15 novembre, à partir de 19 heures. Billets non dîneurs uniquement : tarif Premium, 6 000 Fcfp (place assise garantie avec meilleure visibilité sur la scène) ; tarif normal, 3 000 Fcfp (débout ou assis selon disponibilité et sur la base du premier arrivé, premier servi). Billets en vente dans les magasins Carrefour Arue, Faa’a et Punaauia, à Radio 1 Fare Ute et en ligne sur www.ticket-pacific.pf.

Candidat n°1 : Rithy Mao, 28 ans, 1,74 m

Rithy vient de Papeete et est infirmier. (crédit photo : Ora Concept – Megasmedia)

Candidat n°2 : Numia Tefaatau, 24 ans, 1,75 m

Numia vient de Pirae et est agent télécom. (crédit photo : Ora Concept – Megasmedia)

Candidat n°3 : Tahiarii Temariiauma, 23 ans, 1,80 m

Tahiarii vient de Tipaerui et est assistant topographe. (crédit photo : Ora Concept – Megasmedia)

Candidat n°4 : Romanu Teriiraie, 19 ans, 1,80 m

Romanu vient de Mahina et est caissier/étalagiste. (crédit photo : Ora Concept – Megasmedia)

Candidat n°5 : Taarii Chan, 25 ans, 1,78 m

Taarii vient de Papara et est actuellement sur le marché du travail. (crédit photo : Ora Concept – Megasmedia)

Candidat n°6 : Hivanui Demarti, 23 ans, 1,81 m

Hivanui vient de Punaauia et est moniteur de natation. (crédit photo : Ora Concept – Megasmedia)

Candidat n°7 : Tamatea Ondicolberry, 23 ans, 1,82 m

Tamatea vient de Titioro et est professeur de ‘ori tahiti et de danse du feu. (crédit photo : Ora Concept – Megasmedia)

Candidat n°8 : Vianney Videau, 18 ans, 1,84 m

Vianney vient de Mahina et est éducateur sportif. (crédit photo : Ora Concept – Megasmedia)

Candidat n°9 : Onohia Taupua, 20 ans, 1,83 m

Onohia vient de Papearii et est actuellement sur le marché du travail. (crédit photo : Ora Concept – Megasmedia)

Candidat n°10 : Mainatea Salmon, 19 ans, 1,83 m

Mainatea vient de Papara et est auxiliaire de vie. (crédit photo : Ora Concept – Megasmedia)

Candidat n°11 : Atiura Lenoir, 23 ans, 1,89 m

Atiura vient de Punaauia et est actuellement sur le marché du travail. (crédit photo : Ora Concept – Megasmedia)

Candidat n°12 : Tehau Matikaua, 20 ans, 1,91 m