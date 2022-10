De nouveaux bureaux pour la direction des Transports terrestres

“Le nouveau bâtiment de la direction des Transports terrestres est un investissement fort pour la Polynésie française“, a indiqué le ministre René Temeharo dans son discours d’ouverture. Un projet très attendu tant par les usagers que par les 75 agents de la DTT, qui autrefois étaient répartis sur deux sites différents à Fari’ipiti.

La réunification des pôles administratifs et techniques permet d’optimiser l’accueil du grand public et de répondre plus efficacement aux besoins des usagers pour leurs démarches essentielles.

À Pirae, la DTT pourra accueillir chaque jour 300 voire 500 usagers. La nouvelle salle d’examen du code la route peut accueillir 18 candidats, soit 6 places supplémentaires. Pour faciliter l’accès au bâtiment, un grand parking a été aménagé pour les usagers.

Par ailleurs, la Polynésie française est désormais propriétaire du bâtiment de la DTT. Ce qui représente des économies de près de 10 millions de Fcfp par an, en tenant compte des charges nouvelles et des économies en loyers et énergie souligne la présidence dans un communiqué.