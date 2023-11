Dans la fabrique des futurs sportifs de haut niveau au groupe scolaire Tézenas

Chaque année, les U13 de l’AS Tefana s’envolent pour un échange sportif et culturel en France avec le club de l’AS Saint-Étienne, son grand partenaire depuis 2012. En dehors des terrains, les verts et jaunes poursuivent leur scolarité au collège de Tézenas du Montcel avec des horaires individualisés. Objectif : leur permettre d’atteindre le haut niveau et continuer les études dans de bonnes conditions.

Les aménagements permettent aux jeunes de s’entraîner plus intensément et de progresser dans leur sport. Tézenas travaille en collaboration avec 24 clubs et 12 disciplines différentes. Pour gérer toutes les disponibilités, leur dispositif est bien rodé : cours de rattrapage, mise à disposition de navettes, lien entre professeur et coach.

« Nos jeunes ne s’entraînent pas au même moment, précise la cheffe de l’établissement Tézenas du Montcel, Pascale Delabre. On va avoir des nageurs dans les bassins à 7 heures et demie du matin qui viennent à l’école à 9 heures, des gymnastes qui partent à 10 heures, des cyclistes à 13 heures… C’est du sur-mesure en termes d’emploi du temps, d’accompagnement des élèves, et de suivi de leur scolarité » .

Le dispositif s’assure que les participants ne soient pas dépourvus d’avenir scolaire en cas d’impossibilité de poursuivre une carrière de sportif. « Souvent, les jeunes sont motivés par le sport, plus que par les études, note Michel Souché, Vice-président de l’AS Tefana section football. Il s’agit de faire travailler les deux ensemble et permettre la réussite de nos enfants. Le sport peut permettre aux jeunes Polynésiens d’avoir de bons résultats et d’éviter le décrochage scolaire » .

Le dispositif compte 517 élèves sportifs, dont 267 collégiens et 250 lycéens. Pour mieux le faire comprendre, la délégation de Tézenas présente son plan de fonctionnement devant les structures sportives locales. « On est un peuple « tactile » , on a besoin de faire des choses, observe le Directeur général de la fédération tahitienne de football Naea Bennett. Par ce dispositif, on explique que si tu es un jeune footballeur et que tu travailles bien à l’école, on va pouvoir te permettre de faire du foot sur ton temps scolaire » .

Le sport-études de Tézenas est aujourd’hui reconnu au niveau national. Sa réputation se traduit chaque année par un taux de réussite supérieur à 90% aux examens, et un certain nombre d’élèves dont la carrière sportive est bien lancée.