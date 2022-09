Radio Tefana et Radio Djiido partenaires pour valoriser les langues

L’émotion était palpable dans les locaux de Radio Tefana à Faa’a, ce vendredi matin. L’une des dirigeantes de Radio Djiido, un média de Nouvelle-Calédonie née en 1985, un an après Radio Tefana, était accueillie. À leur têtes à l’époque : deux leaders indépendantistes : Jean-Marie Tjibaou et Oscar Temaru.

“Avec Kengy, nous allons concrétiser ce partenariat entre nos deux pays mais aussi avec d’autres pays du Pacifique : je pense à Wallis-et-Futuna, à Salomon, aux Fidji, aux Vanuatu… Des radios pour défendre, promouvoir et sauvegarder nos langues. (…) On se positionne aujourd’hui sur la déclaration de l’ONU sur la décennie des langues vernaculaires de 2022 à 2032” a déclaré Aldo Raveino, le directeur général de Radio Te Reo o Tefana.

Outre leur combat linguistique, culturel et identitaire, les deux radios partagent un autre point commun, leur fréquence : 97.4. Ce partenariat est pour eux le début d’une nouvelle aventure : “En terme de fonctionnement, on peut partager nos connaissances, nos acquis, nos différentes expériences, et surtout, pourquoi pas, quelques membres du personnel de Radio Tefana pourront venir chez nous et vice-versa. Nous avons un programme sur Radio Djijo qui veut dire : ‘je dis je fais’. Et nous avons 30 langues vernaculaires dans le Pays que nous honorons chaque jour” indique Kengy Wiwale-Hauata, membre de Radio Djiido.

La prochaine rencontre des deux radios se fera sur le Caillou.