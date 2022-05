Création d’un certificat “randonnée en scooter ou moto des mers”

Il a été constaté par la Direction de la jeunesse et des sports (DJS) que cette activité est majoritairement encadrée par des personnes titulaires du Brevet de surveillant aquatique (BSA) et du permis mer côtier. Or, le BSA n’est pas un diplôme professionnel, ce qui engendre des problèmes d’assurance et de sécurité dans une activité qui est reconnue comme accidentogène.

La création et l’organisation de la mention “randonnée en scooter ou moto des mers” permet, par voie de conséquence, aux professionnels du milieu de régulariser leur situation.

L’Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française (IJSPF) envisage de mettre en œuvre 3 premières formations conduisant à cette qualification dès 2022.

Les personnes intéressées par ces formations sont invitées à consulter la programmation des formations et examens sur le site internet de l’IJSPF.