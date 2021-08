Covid-19 : réunion avec les Tavana sur le renforcement du dispositif sanitaire

Cette rencontre a permis de faire un point sur la dégradation rapide de la situation sanitaire en Polynésie française et d’échanger sur l’évolution des mesures de protection du territoire. Pour faire face à la situation, les maires ont exprimé la nécessité d’une réaction forte et rapide pour endiguer la propagation du virus et protéger les capacités des hôpitaux.

Les autorités de l’État et du Pays ont tenu à saluer la mobilisation renforcée ces dernières semaines des services municipaux et des guides sanitaires au travers des plans communaux de sauvegarde.

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française / Haut-commissariat de la République en Polynésie française)

Les Tavana ont renouvelé leur volonté de participer à la lutte active contre l’épidémie. Plus que jamais, ils poursuivront leur mobilisation sur le terrain, aux côtés des acteurs de la santé, pour rappeler l’importance de maintenir les gestes barrières, de limiter les rassemblements conformément aux mesures en vigueur depuis le 30 juillet dernier et pour sensibiliser la population à la vaccination.

À l’issue de cette réunion, une allocution commune État-Pays s’est tenue ce jour pour présenter les décisions prises pour le territoire.