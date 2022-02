Covid-19 : les nouvelles recommandations d’isolement

2130 nouveaux cas en 48 heures rapportés mercredi et 10 hospitalisations dont 2 en réanimation. Si le variant Omicron se répand très vite, il semble beaucoup moins agressif comme l’avaient souligné les autorités lors de précédents points santé devant les médias.

Mercredi la direction de la Santé a donc mis à jour ses recommandations quant à l’isolement des personnes infectées. Désormais si vous êtes positifs et présentez des symptômes, mais que vous avez un schema vaccinal complet, un isolement de 7 jours est recommandé, 10 jours si votre schema vaccinal n’est pas complet.

Si vous êtes positifs mais asymptomatique, vacciné ou non vacciné, le télétravail est possible. Si vous présentez un schema vaccinal incomplet et cotoyez des personnes à risque, un isolement de 10 jours est recommandé.

Pour rappel, le pass vaccinal est entré en vigueur le 8 février en Polynésie et est toujours demandé dans les boites de nuit, salons, foires et tout événement organisé dans les établissements recevant du public, mais également pour emprunter les transports inter-iles entre les îles du Vent et les archipels (lire ICI).