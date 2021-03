Covid-19 : la vaccination des 18 ans et + débute dans les îles

Si sur Tahiti et Moorea la phase 2 de la vaccination contre la covid-19 concerne les personnes de 60 ans et plus, dans les îles elle s’adresse déjà aux personnes de 18 ans et plus.

Huahine, Raiatea, Tahaa, Bora Bora et Maupiti… la phase 2 est ouverte pour toutes les îles Sous-le-vent.

Aux Marquises, seule Nuku Hiva est pour le moment concernée, suivront Hiva Oa et Ua Pou dans un deuxième temps.

Aux Australes, la vaccination est ouverte à Tubuai. Rurutu est en attente.

Enfin, concernant les Tuamotu-Gambier, la phase 2 n’est pas encore lancée.

La vaccination est gratuite et non-obligatoire.

Plus de renseignements au 40.455.000.