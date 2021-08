Covid-19 – 4 mois à l’hôpital, 2 mois de rééducation : le témoignage de David

“J’ai eu le covid à Raiatea le 29 février. (…) Le 5 (mars, NDLR) je n’arrivais pas à manger, le ma’a n’avait pas de goût. Le dimanche, je n’en pouvais plus. On a appelé l’ambulance pour m’emmener à l’hôpital. À l’hôpital on m’a fait des piqûre, on m’a mis des “tuyaux” pour m’alimenter etc. Quatre mois à l’hôpital et un mois dans le coma. Je suis vivant.

J’ai pensé à ma famille, à mes enfants, à ma femme… (…) Après 4 mois à l’hôpital on m’a envoyé au centre Te Tiare pour la rééducation. Après 2 mois là bas je suis sorti. Avant la covid je n’étais pas vacciné.

Pour ceux qui m’entendent, il faut aller se faire vacciner, ne pas attendre.”