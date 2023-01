Contrôles routiers à Papeete : 18 infractions relevées

Après la commune de Papara jeudi, vendredi, les forces de l’ordre menaient une nouvelle opération de sécurité routière, à Papeete, avenue du Cdt Destremeau, à partir de 16 heures. 10 policiers de la DTPN ont été déployés.

Lors de cette opération, 42 véhicules et 57 deux-roues ont été contrôlées. 18 infractions ont été relevées : 9 défauts d’assurance, 3 défauts de permis de conduire, 3 défauts de carte crise, 1 vitre tentée, 1 pneus lisses, 1 plaque non conforme. Et 3 contraventions ont été dressées : 2 conduites sans permis, 1 CEEA (conduite sous l’empire d’état alcoolique).

(Crédit photo : haut-commissariat de la République en Polynésie française)

Pour rappel, en 2022, en zone DTPN, plus de 98% des infractions sont liés à une conduite sans permis ; sur l’ensemble des archipels, 41% des causes d’accidents sont liées à l’alcool, 38% sont liées à une vitesse inadaptée ou excessive, 25% sont liées aux stupéfiants.