Continuité pédagogique : le SNETAA FO réclame un schéma directeur du numérique

Cette rentrée, perturbée par l’augmentation rapide des cas de Covid, mobilise les syndicats. Côté enseignants, le SNETAA FO est dubitatif quant aux décisions des autorités sur le maintien des cours dans une majorité de classes : « On s’étonne des fermetures prononcées », explique Maheanuu Routhier, secrétaire général du syndicat. « Dans le second degré, comme on a vu dans les deux lycées, on ne ferme que des classes, et dans le premier degré : des écoles. Alors que dans le second degré on a des adolescents qui peuvent se gérer seuls, et dans le premier degré, on a des enfants qui potentiellement peuvent être porteurs et se retrouver chez papi et mamie pendant que les parents sont au travail. On ne sait pas si ce sont les bonnes décisions qui ont été prises »

Un vivier de 5000 personnes contact sur les lycées du Diadème et Paul Gauguin

« Hier, on était en discussion avec le directeur de la DGEE par rapport aux fermetures des classes dans les lycées… ce n’est pas rien », s’inquiète le secrétaire général du SNETAA FO. « Le lycée du Diadème : on parle de 2400 élèves. Il y a le collège à côté et la cantine est commune pour le collège et le lycée. On tourne sur une population de 3300 élèves. Côté Gauguin, on tourne autour de 1500 lycéens. Si on compte les effectifs potentiellement touchés des deux établissements, on est sur une fourchette de 5000 personnes »!

Pas assez de concertation

La centrale syndicale des professeurs de l’enseignement technique aurait voulu moduler la rentrée. « On aurait pu, peut-être, ouvrir les établissements aux volontaires, avec un plafonnement de l’accueil à 50% pour pouvoir assurer la distanciation des élèves. Cela permettrait d’avoir déjà une moitié de cas potentiels en moins ».

Le SNETAA FO a des propositions à faire

Maheanuu Routhier regrette un manque de concertation : « Le soucis avec le ministère, c’est que jusqu’à présent, toutes les réunions qu’on a faites, ce sont uniquement des réunions d’information. A aucun moment, on a été sollicités vraiment pour avancer sur quelque chose! Depuis le mois de juin, je demande qu’on se mettre autour d’une table pour travailler sur un schéma directeur du numérique! On est au mois d’août, on va peut-être se retrouver à faire de la continuité pédagogique mais il n’y a rien qui fonctionne ».

Le secrétaire général laisse la place au dialogue : « On a les mêmes objectifs. L’idée c’est qu’on arrive tous à travailler dans des conditions sanitaires correctes ».