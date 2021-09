Conditions d’entrée en Polynésie : la participation passe de 12 000 à 5000 Fcfp pour les 6-11 ans

Les enfants âgés de six à onze ans inclus accompagnant leurs parents ou représentant légal ayant un schéma vaccinal complet, seront désormais assujettis à une participation financière forfaitaire de 5 000 Fcfp au lieu de 12 000 Fcfp précédemment, ceux-ci n’ayant pas la possibilité d’être vaccinés.

Depuis le 20 juillet 2021, l’obtention du récépissé Etis est assujettie au règlement d’un forfait dont le montant dépend du profil du voyageur comme suit :

Voyageur vacciné 5 000 xpf Personne vaccinée de 6 ans et plus Mineur entre 6 ans et 18 ans non vacciné accompagnant un parent ou responsable légal vacciné

Voyageur non vacciné 12 000 xpf Personne non vaccinée de 6 ans et plus

Exonération de ces frais pour : Personne de moins de 6 ans Étudiant résidant en Polynésie française – production de pièces justificatives Personne de retour d’évacuation sanitaire – production de pièces justificatives Accompagnant de personne de retour d’évacuation sanitaire – production de pièces justificatives Les personnels navigants et les professionnels de santé, domiciliés en Polynésie française, effectuant un déplacement dans le cadre de leur activité professionnelle avec un temps d’arrêt hors de la Polynésie française inférieur ou égal à 7 jours



Autre modification : la mise en place de la possibilité d’un remboursement du forfait sanitaire lié à l’attestation Etis pour venir en Polynésie française en cas d’annulation ou de report de voyage, sur demande (écrite/email), dans un délai de trois mois, sur production de pièces justificatives (facture acquittée et récépissé ETIS).

Consultez les conditions d’entrée en Polynésie en cliquant ICI

