Cindy Gelas lauréate du prix Inel d’or 2024 du public

C’est une consécration pour la polynésienne de 44 ans. Sur ses réseaux sociaux, ce mercredi, Cindy Gelas a fait part de son « immense joie » d’avoir remporté le prix Inel d’or 2024 du public.

« La Polynésie française, îles de l’océan Pacifique, des lagons, des poissons, du faapu, a été placée 1ʳᵉ devant d’autres projets tout aussi innovants (43 en tout) (…) Elle a gagné le prix de l’innovation dans l’élevage de bovins laitiers grâce au projet de ferme pédagogique et de la transmission du savoir-faire laitier », écrit celle-ci qui se dit « émue ».

« Je dédie ce prix à ma famille, et mes amis de Polynésie et de France qui n’ont jamais cessé de croire en moi et en ce projet. Je dédie ce prix aux jeunes du fenua qui étudient l’agriculture et qui veulent s’engager pour l’avenir agricole et de l’autonomie alimentaire de nos îles », ajoute-t-elle.

Cindy Gelas dit vouloir désormais « profiter de ces instants pour réaliser ce qui vient de se passer » tout en ayant « le pressentiment que tout va s’enchaîner à toute vitesse ».

Autrefois employée dans le secteur de la finance, elle s’était reconvertie tardivement pour marcher sur les pas de son arrière-grand-père, lui-même éleveur normand.