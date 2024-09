Christopher Prenat défilera au show de l’année en Nouvelle-Zélande

C’est le show de l’année à Wellington en Nouvelle-Zélande. Pour sa 34e édition, le « World of Wearable Art » se fera sur le thème du « rêve éveillé ». L’événement qui se déroule sur plusieurs jours du 26 septembre au 13 octobre, mêle danses, musique, démonstrations de lumière et compétition de design.

Cette année, un enfant du fenua défilera sur la scène du « WoW » : Christopher Prenat. « J’ai entendu parler du World of Wearable Art il y a six ans de cela, lorsque j’ai commencé à venir m’installer sur Wellington. Je passais devant le TSB Arena et j’ai vu une grande affiche. J’ai demandé à mon partenaire de quoi il s’agissait. Il m’a expliqué que c’était un grand concours de costumes international sous forme de spectacle, de défilés avec des acrobates et des danseurs et un concours de costumes ».

Désormais vraiment installé au pays des Kiwis avec son fiancé, Christopher décide de passer les auditions pour faire partie des modèles qui auront la chance de porter les tenues de designers du monde entier. Pour réussir le casting, il ne faut pas uniquement savoir défiler : les modèles doivent donner vie aux créations. « Tu peux être un très bon mannequin, défiler parfaitement, être un très bon danseur. Mais le plus important, c’est de donner du caractère aux costumes que tu vas porter selon la section dans laquelle tu vas défiler. »

– PUBLICITE –

À l’aise sur scène et habitué à se produire devant un public, Christopher n’a pas eu de mal à franchir les 3 étapes des auditions auxquelles environ 200 personnes ont participé…

« On va nous apprendre une routine, une petite chorégraphie à interpréter pour voir comment est notre « body language ». On nous donne des informations sur le thème de ce qu’on attend de la part des performeurs. Par exemple, s’il faut jouer une créature ou des choses comme ça.

Donc, on passe par groupe et au fur et à mesure, on est éliminé de la première audition. Ensuite, on est rappelé quelques semaines plus tard pour refaire encore une chorégraphie, voir comment on bouge, l’expression qu’on a. Et suite à ça, on est retenu. La troisième étape, c’est l’essayage des différents costumes. Parce qu’il se peut aussi que tu sois retenu en tant que modèle, mais si les costumes ne te vont pas, l’aventure s’arrête pour toi. »

L’événement se découpe cette année en 6 catégories : Out & Out, Avant-Garde, Open, Crazy, Curiosity et Creature Carnival, Natural World et Geometric Abstraction. Pour sa première participation au show en tant que modèle, Christopher aura la chance de porter 4 tenues. Il doit maintenant répéter sans relâche avant le show. Une expérience dans laquelle il s’épanouit : « C’est vrai que j’ai fait beaucoup de scènes à Tahiti, dans plusieurs domaines différents. Mais pour la première fois, je reconnais que j’ai l’impression enfin de trouver un petit peu ma place dans ce domaine artistique, parce que ça englobe beaucoup de choses qui me concernent, comme l’acting, le défilé, le spectacle, les costumes. Donc ça m’apporte une certaine satisfaction, comme un sentiment d’accomplissement, pour être honnête. »

Le show ne sera pas visible en direct depuis le fenua, mais des vidéos seront publiées sur la page officielle.

Ouvrir la voie aux artistes du fenua

Christopher espère bien participer à d’autres éditions et peut-être un jour, candidater comme designer. Mais au-delà de ça, il espère ouvrir la voie à d’autres artistes du fenua. « Je leur ai parlé des talents qu’on a à Tahiti, justement, de créateurs de costumes (…). L’objectif, ce serait d’ouvrir une porte à Tahiti pour nos créateurs locaux et montrer à la Nouvelle-Zélande et au monde entier le talent qu’on a en tant que costume designer également. »

À Aotearoa, notre Polynésien aux multiples talents travaille dans le monde du cinéma. Après le WoW, son attention se portera sur Weta Workshop, une entreprise spécialisée dans les effets spéciaux pour le cinéma et la télévision. « Une fois que le concours sera terminé, j’ai pour ambition d’aller postuler au Weta Workshop. Le Weta Workshop, pour les passionnés de cinéma, c’est une industrie qui travaille dans le cinéma pour tout ce qui est fabrication de costumes, de prothèses, en maquillage. Enfin, tout ce qui concerne les backstage pour le cinéma. Ils ont travaillé pour le film Power Rangers par exemple. J’ai beaucoup d’amis à Wellington qui ont travaillé sur le dernier Avatar. Le Weta Workshop, c’est vraiment reconnu mondialement. J’ai déjà été faire un tour là-bas. Je me suis fait plein de copains. Mais maintenant que j’ai le visa en poche, je pense à postuler ».

Enfin, pour ceux qui désespèrent de revoir notre « touche-à-tout » au fenua, Christopher maintient le lien avec le fenua sur les réseaux sociaux et particulièrement sur TikTok. « TikTok, c’est vrai que c’est une plateforme sur laquelle je suis vraiment très actif. Et c’est effectivement une façon aussi de me maintenir et de garder un lien avec ma communauté. Mais en même temps, ça reste toujours un divertissement. Et puis, des fois, comme j’ai tendance à dire, c’est aussi un bon entraînement pour l’acting et pour jouer la comédie. »