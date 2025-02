Christopher Prenat dans Warren’s Vortex, une série TV néo-zélandaise

« Bienvenue dans les aventures de Christopher en Nouvelle-Zélande » ! C’est avec sa bonne humeur légendaire que Christopher Prenat répond à notre interview. L’humoriste / acteur / styliste / maquilleur poursuit sa carrière en Nouvelle-Zélande où il est installé. Après le World of Wearable Art, le Marquisien d’origine a été choisi pour un rôle dans Warren’s Vortex, une série TV du scénariste et réalisateur oscarisé Taika Waititi à l’origine de Wellington Paranormal, un autre soap très connu à Aotearoa.

« Je suis tombé sur cette audition en scrollant sur Facebook. Je m’étais inscrit sur plusieurs groupes de casting, des choses comme ça, pour voir ce qui se passe un peu sur Wellington. Ils cherchaient un mec d’un mètre 80 avec des longs cheveux. C’était tout, raconte Christopher. J’ai pris une photo de face, de profil, une photo en pied et puis les cheveux attachés. Et voilà. Ils m’ont recontacté, ils ont dit, on a un rôle pour toi. (…) Ensuite, au fur et à mesure, tu confirmes ta participation au projet. C’est là qu’ils te donnent le titre et plus d’informations. »

Warren’s Vortex raconte les aventures de Warren, un père de famille de Lower Hutt, qui cache dans son abri de jardin un vortex secret qui mène à des réalités parallèles où la vie en Nouvelle-Zélande est un peu… décalée. Christopher joue un des hommes de main du chef de la police. « Dans ce multivers, un petit peu, la masculinité toxique n’existe pas. Par exemple, jouer au rugby, c’est contre la loi. C’est interdit. Et du coup, je suis un homme de main. Tous les mecs qui jouent dans cette série, en fait, ont les longs cheveux. Il faut comprendre toute la série pour comprendre les personnages qu’on joue. Mais on est, vraiment, les hommes de main de la police. On est non violents, mais on est quand même l’autorité dans ce multivers. (…) Je suis toujours près des acteurs principaux lorsqu’il y a des scènes d’arrestation ou des choses comme ça «

Dans les studios Avalon, notre touche-à-tout du fenua a eu l’occasion de côtoyer des acteurs tels que Tanea Heke ou encore Maaka Pohatu, qui joue le rôle de Warren.

En participant au tournage de cette série, Christopher a dû refuser un travail qui lui tenait à cœur : « J’avais été sélectionné parmi ceux qui faisaient des apparitions pour le groupe Te Vaka. Ils faisaient un clip pour la chanson du film Moana 2. C’était aux mêmes dates que Warren’s Vortex. Et là, je te jure, j’ai eu un seum monumental.«

Mais l’artiste a déjà bien d’autres projets. Fin mars, il sera de retour à Tahiti pour jouer dans la pièce ‘O Morito Tau Vahine. En mai, il jouera dans un court-métrage. Enfin, en juin, Christopher a dores et déjà été rappelé pour participer au prochain show World of Wearable Art…

Et en parallèle de son travail d’acteur, Christopher Prenat a entamé une formation. Très proche de la culture, il est en train d’apprendre le métier de guide touristique. « J’apprends toute l’histoire de Wellington pour faire des visites guidées. J’ai appris que je travaille aujourd’hui avec le Te Wharewaka o Poneke, qui est vraiment une structure hyper respectée ici en Nouvelle-Zélande ».