Christelle Lehartel au siège de la section extra métropolitaine de la Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale (MGEN)

Les échanges entre la ministre et le directeur et son équipe, ont porté, notamment, sur les actions de prévention en Santé dans l’Education, en direction des personnels, mais aussi des élèves. Ils ont ensuite abordé l’accompagnement des personnels, l’accueil des étudiants souhaitant poursuivre des études supérieures en métropole, et la mise en place de tutorat. Enfin, ils ont évoqué la construction d’un espace AIRFIT, en partenariat direct avec l’Université de Polynésie française.

Les actions existantes et les projets en cours feront l’objet dans les prochains mois d’une signature de convention cadre avec la MGEN.