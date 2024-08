Bientôt des pistes cyclables dans Papeete ?

Dans un souci « de promouvoir des modes de déplacements alternatifs à la voiture particulière, (…) et d’améliorer la mobilité des Polynésiens », ce projet de voies aménagées dans Papeete est envisagé. Il permettrait aussi « de pacifier les voies traversantes de Papeete, rendant la ville plus agréable et dynamique », indique la Présidence dans un communiqué.

Elle explique que « 15 km de voies cyclables et 10 km de voies réservées ont fait l’objet d’études de faisabilité approfondies ».

« Ces infrastructures contribueront à améliorer l’attractivité des transports en commun, en offrant des bus ponctuels et rapides, tout en sécurisant des itinéraires cyclables structurants de la ville. Elles faciliteront notamment l’usage du vélo, mode particulièrement adapté aux jeunes, participant aussi aux stratégies d’inclusion sociale et de santé publique », annonce encore la Présidence qui ne donne, en revanche, aucun échéancier.

Lors de cette rencontre avec des élus de Papeete, Jordy Chan a également évoqué des « pôles d’échanges multimodaux et parkings relais, en entrée de l’agglomération, pour que ceux qui le souhaitent puissent y laisser leur voiture et opter pour un mode alternatif de transport ».

« Il a été convenu que les services techniques du ministère en charge des Transports poursuivront les études entamées, en collaboration avec les communes. Le tracé des projets précités s’étendant à d’autres communes situées à proximité immédiate de l’agglomération de Papeete, des rencontres similaires sont prévues dans les semaines à venir avec les équipes municipales concernées », conclut le communiqué.