L’Ifremer poursuit la recherche sur les oursins pour restaurer le lagon

À l’Ifremer, on connaît les écloseries qui abritent plusieurs dizaines de petites huîtres de roche et perlières. Au-delà de 29°C, les juvéniles ne survivent pas dans les lagons. Les bassins de l’institut, installé à Vairao, leur permettent de grandir dans un milieu protégé.

La filière des oursins est, elle aussi, en développement. Un programme de recherche et d’élevage est en cours dans le cadre de la phase de diversification aquacole lancée par l’Ifremer. « L’idée, c’est d’en produire beaucoup en aquaculture pour réensemencer le milieu, parce que ce sont des espèces que les Polynésiens apprécient, note Guillaume Mitta, directeur scientifique de l’Ifremer Polynésie. Ce sont des espèces qui sont très importantes pour l’écosystème, elles sont herbivores, elles consomment les jeunes pousses de macroalgues. Avec le changement climatique et les invasions biologiques, on voit des macroalgues qui sont de plus en plus importantes sur les récifs. Donc, réensemencer avec ces espèces d’oursins, de poissons herbivores peut permettre de contrer ce changement de phase, cette colonisation par les macroalgues » , ajoute-t-il.

L’Ifremer, qui soutient les initiatives de conservation comme le rahui de Tautira, à quelques kilomètres, complète ainsi son action avec des actes de restauration.

(Crédit Photo : TNTV)

« En Polynésie, on a eu une exploitation assez drastique du lagon. Il y a un certain nombre d’espèces dont la biomasse a bien diminué, poursuit Guillaume Mitta. Les stratégies de conservation, comme les zones de pêche réglementées – les rahui – c’est important, parce que ça permet de limiter l’exploitation de la ressource en temps et lui permettre de se restaurer. Mais dans certaines zones, c’est tellement avancé qu’il est nécessaire, en plus, d’avoir une action de restauration. Donc, avec l’aquaculture restaurative, on peut imaginer restaurer la biomasse qu’on avait dans les lagons, à nouveau en mettant des animaux qui sont produits par l’aquaculture » .

L’ouverture de la zone biomarine de Faratea, qui accueillera une série de productions aquacoles, est prévue courant 2026.