Australes : la dépression tropicale modérée Pita approche de l’archipel

Selon Météo France, « ce système dépressionnaire est prévu se déplacer vers le Sud-Est en direction des Cook du Sud au cours de 3 prochains jours. Il devrait s’intensifier durant les prochaines 36 heures et s’approcher des Australes sans atteindre le stade de dépression tropicale forte puis rencontrer des conditions environnementales plus contraignantes et s’affaiblir avant d’atteindre les Australes ».

Le service de météorologie ne prévoit « aucune menace cyclonique » dans les prochaines 72 heures. En revanche, « une dégradation les conditions météorologiques est attendue sur l’archipel des Australes en fin de week-end et début de semaine prochaine (Vents forts, Mer dangereuse et Fortes Pluies) ».

La vigilance jaune est maintenue sur une grande partie du territoire. Pour les orages aux iles du Vent, iles Sous-le-Vent et Tuamotu, et pour la pluie et le vent aux Australes.