Arutua : le thonier échoué en mars est toujours sur le récif

Fin avril, le Tribunal administratif avait condamner le propriétaire du Shen Gang Shun 1, échoué le 21 mars, à agir pour retirer l’épave du récif dans un délai de quinze jours, au-delà duquel une seconde astreinte de 500 000 Fcfp par jour viendrait s’ajouter à la précédente.

En mai, le gouvernement avait communiqué sur une opération de dépollution du navire.

Mais à ce jour, la situation n’a pas vraiment évolué sur l’atoll. Et le maire, comme sa population, s’impatientent : « Le bateau est toujours sur le récif. Ça a bougé avec la houle qu’il y a eu dernièrement. Le bateau s’est reculé un peu dans l’océan. J’ai prévenu l’assurance, les responsables et jusqu’à aujourd’hui, je n’ai pas de nouvelle. (…) Samedi dernier, je suis passé pour voir quand c’était calme, pour prendre des photos et j’ai vu des traces de carburant et il y a une odeur pas possible. Du coup j’ai décidé de prendre un arrêté pour interdire aux bateaux de passer dans cette zone-là. » Une odeur due aux poissons qui n’ont pas été évacués de la cale du bateau.

Reupena Samuel Taputuarai se dit inquiet : « cela fait presque 5 mois et le bateau n’est toujours pas retiré du récif (…) Je me sens un peu délaissé. j’appelle l’avocate. Elle m’a appelé avant hier pour me proposer un plan d’action. Je ne suis pas du tout d’accord. J’attends qu’elle m’envoie le plan pour retirer le poisson de la cale. Ils voulaient le faire par le lagon et moi je ne suis pas du tout d’accord. (…) Je ne veux pas que les déchets viennent polluer. je préfère qu’ils fassent par l’océan. »

