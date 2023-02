Actes hypothécaires : les demandes pourront se faire en ligne

La direction des affaires foncières (DAF) a lancé via la plateforme Mes démarches en ligne du Pays, la gestion dématérialisée des copies d’actes transcrits et des réquisitions d’états hypothécaires.

Ces documents sont très sollicités à des fins administratives, foncières, sociales, fiscales, notariées, judiciaires ou encore bancaires souligne le Pays dans le compte-rendu du conseil des ministres de ce mercredi. Une moyenne annuelle de 44 307 réquisitions d’états et 17 388 demandes d’actes transcrits ont été traitées par la DAF ces deux dernières années.

Techniquement, la mise en place des demandes en ligne a demandé deux ans de travaux et phases d’essai de 2021 à 2022.

Objectif de cette dématérialisation : optimiser les délais et les modalités de traitement des commandes et délivrance des actes. Les bénéfices s’expriment à toutes les étapes de la procédure : gain de temps, économies de papier et d’affranchissement, le tout accompagné d’une meilleure réputation environnementale et d’une traçabilité améliorée.

En plus d’être une mesure de modernisation, la dématérialisation présente plusieurs avantages pour chacune des parties puisqu’elle permet notamment :