À l’approche des soldes, les commerçants bouclent leurs inventaires

Pour les magasins, le mois de janvier est la grande période des inventaires. L’objectif de ce travail aussi fastidieux qu’indispensable est de compter les articles en rayons pour chaque référence. Une occasion pour faire un état des lieux de l’activité afin de mieux préparer les futures commandes.

Entre erreurs de saisies et de références, l’inventaire – certes obligatoire – permet d’ajuster les stocks pour s’assurer que les articles demandés ne manqueront pas, et voir ceux qui ne seront pas renouvelés. « Cela permet aussi de clôturer l’année, de passer sur une nouvelle année beaucoup plus saine. Ça permet aussi de préparer les soldes » – qui se tiendront du 22 janvier au 9 février cette année – , note Sandrine, responsable commerciale dans une enseigne d’ameublement. Ici, l’inventaire se fait environ sur 3 jours, et sans musique pour pouvoir communiquer clairement. « Au niveau du premier comptage, quand on range, on aime bien s’entendre, parce qu’à force sinon on s’égosille, ajoute-t-elle. Quand il s’agira du rangement, on offrira peut-être de nouvelles perspectives, un showroom, un nouvel aménagement. Et du coup, là on pourra mettre de la musique et ça devient beaucoup plus fun » .

« On profite à chaque fois aussi, après l’inventaire, de sortir des nouveautés, ou sinon de faire redécouvrir des articles qu’il n’y en avait plus en stock, poursuit Pamela, responsable magasin. C’est justement ces derniers que les commerçants, proposant un prix réduit, mettent en avant pendant la période de soldes.

– PUBLICITE –

« C’est un plaisir et en même temps, c’est la corvée. Mais sinon, on est de bonne humeur, sourit Alfred vendeur de 18 ans d’expérience. Tout doit être répertorié et réinstallé pour la réouverture imminente.