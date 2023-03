7 nouveaux diacres pour le diocèse de Papeete

Après 6 ans de formation et de réflexion, le moment est venu pour Etienne, Antonio, Willy, Hubert, Victor, Raphael et Teiva de dire « oui » au ministère diaconal permanent et de recevoir le sacrement de l’ordre au service de l’Eglise. Les épouses accompagnent le « oui » de leurs maris. Le diaconat est un ministère qui se vit en famille.

Après plus de deux heures d’une cérémonie intense, les nouveaux diacres se mettent au service de l’évêque. Il les envoie dans les paroisses et les institutions pour célébrer les baptêmes, les mariages ou pour prêcher. « Monseigneur m’a donné comme mission de m’occuper de la jeunesse, notamment des étudiants, confie Antonio Fiu. Je suis le directeur du foyer Notre Dame de la Pentecôte. (…) Je pense que c’était tout un cheminement avec mon épouse, les jeunes, les enfants… »

« On est appelés à aller à la rencontre de ceux qui en ont besoin, de tendre la main à ceux qui ont besoin d’être soutenus » lance Etienne Aniomioi.

Pour Willy Mervin : « L’Eglise nous fait confiance en tant que diacre permanent. Le Seigneur nous fait confiance. Ça veut dire que Dieu dans sin immensité, nous montre qu’il a besoin de nous sur Terre. »

Ces nouveaux diacres pourraient être amenés à prendre encore plus de place dans l’église catholique faute de prêtre. « Les candidats ne manquent pas pour le diaconat. Ce sont les prêtres qui manquent, remarque Monseigneur Jean-Pierre Cottenceau. Moi, depuis que je suis en place, j’en ai ordonné un ici et un autre à Hawaii mais ici pour le diocèse je n’en ai ordonné qu’un. Un autre va être ordonné là en septembre ou octobre peut-être. »

Ces 7 nouveaux diacres auront aussi pour mission de ramener les ouailles qui ont déserté les bancs des églises à la foi.