6 700 jeunes engagés en Service Civique depuis 2014

En 2023, 874 jeunes ont bénéficié d’un contrat de Service Civique (961 en 2022). Au total, ce sont environ 6 700 jeunes polynésiens qui se sont engagés en 10 ans.

Le Service Civique, c’est quoi ?

À mi-chemin entre la scolarité et l’univers professionnel, ce dispositif de l’État constitue pour les volontaires une étape d’engagement et d’apprentissage de la citoyenneté, tout en favorisant leur développement personnel. Durant l’accomplissement de leur mission de Service Civique, les jeunes ont l’opportunité de découvrir un nouvel environnement, d’acquérir des aptitudes et des compétences qui participent à la construction de leur projet d’avenir.

Pour qui ?

Le Service Civique s’adresse à des jeunes entre 16 et 25 ans, qui souhaitent s’engager pour accomplir des missions d’intérêt général au service de tous. Grâce à ces contrats d’engagement, d’une durée moyenne de 8 mois, les jeunes volontaires ont l’opportunité de mobiliser leur énergie et leur temps auprès du tissu associatif, des établissements publics, des ONG, des communes et des services de l’État ou du Pays, avec à la clé une expérience professionnelle et une indemnité mensuelle financée par l’État.