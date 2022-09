Service civique : 25 jeunes Polynésiens engagés pour 2023

25 jeunes, âgés entre 16 et 25 ans ont signé ce matin leur contrat de Service civique. Ils démarreront prochainement un contrat d’engagement d’une durée de 6 mois, afin d’œuvrer auprès des différentes associations affiliées ainsi qu’au sein des services de l’UPJ. Ils seront notamment chargés d’assurer des missions d’animation dans les domaines de la culture, de l’éducation et du sport.

Pour faciliter leur insertion et leur permettre d’appréhender au mieux les missions qui seront proposées aux jeunes, trois formations seront programmées dans le mois qui suit la signature de leur contrat d’engagement. Ces formations, dispensées par l’Unité territoriale de la Fédération sportive et culturelle de France et l’UPJ, permettront de les doter de compétences nouvelles comme, par exemple, en matière d’encadrement des jeunes, d’accueil du public…

(Crédit photo : haut-commissariat de la République en Polynésie française)

Pour rappel, le Service Civique est un dispositif de l’État au service de la jeunesse en Polynésie française et sur tout le territoire national. Il contribue à l’insertion et l’inclusion des jeunes qui souhaitent s’engager pour l’intérêt général en leur permettant de développer des compétences, de se responsabiliser, de découvrir de nouveaux horizons.

Ce dispositif œuvre également en faveur des associations de jeunesse et d’éducation populaire, puisqu’il contribue à leur développement et à la mise en œuvre des actions d’intérêt général au service de la collectivité.

Depuis 2021, l’UPJ a recruté près 80 jeunes engagés du Service civique qui ont réalisé leurs missions auprès des structures de jeunesse et associatives.