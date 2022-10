Un séminaire consacré au Service Civique pour la première fois en Polynésie

À mi-chemin entre la scolarité et l’univers professionnel, le Service civique constitue pour les

volontaires une étape d’apprentissage de la citoyenneté et de développement personnel, au cours

de laquelle ils découvrent et acquièrent des aptitudes, des connaissances et des compétences en

sortant du cadre habituel dans lequel ils évoluent.

Dispositif de l’État, le Service civique s’adresse à des jeunes âgés entre 16 et 25 ans qui souhaitent

s’engager pour accomplir des missions d’intérêt général au service de tous.

Grâce à ces contrats d’engagement d’une durée moyenne de 6 à 12 mois, les jeunes volontaires peuvent mobiliser leur énergie et leur temps pour s’engager auprès du tissu associatif, des établissements publics, des ONG, des communes et des services de l’État ou du Pays.

(Crédit photo : haut-commissariat de la République en Polynésie française)

L’objectif de ce premier séminaire était de répondre à une demande partagée des différents organismes d’accueil d’organiser un espace d’échanges entre tuteurs, responsables et volontaires pour mutualiser les bonnes pratiques, proposer des pistes d’amélioration et dégager des priorités pour 2023 dans les domaines de la formation, du tutorat et de l’accompagnement des engagés en Service Civique.

À cette occasion, les membres du comité de coordination du Service Civique ont également dressé le bilan de ce dispositif pour 2021 et 2022 et abordé les perspectives pour l’année 2023.

En 2021, 795 contrats d’engagement en service civique ont été réalisés et plus de 500 jeunes sont actuellement en contrat de service civique en 2022. Depuis 2014, 4 787 jeunes polynésiens se sont engagés dans une mission de Service Civique.