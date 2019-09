582 cas de dengue 2 depuis le début de l’année

580 cas autochtones et 2 cas importés de dengue 2 ont été confirmés depuis début 2019, révèle le dernier bulletin du bureau de Veille sanitaire. Tahiti est toujours en phase d’épidémie : toutes les communes sont touchées sauf Mahaena et Teahupoo. Bora-Bora est en phase d’épidémie (au moins 3 cas sans lien épidémiologique). Moorea est également en phase d’épidémie : les communes d’Afareaitu, de Haapiti et de Paopao sont touchées. Nuku Hiva est en phase d’épidémie avec le village de Taiohae qui est touché. Sept îles sont en phase d’alerte : Fakarava, Raiatea, Rangiroa, Huahine, Hiva Oa (Atuona), Rurutu et Takaroa.

La dengue de type 2 n’ayant pas circulé dans le Pays depuis l’an 2000, la population est faiblement immunisée et l’épidémie pourra être de grande ampleur. Les personnes de moins de 20 ans ou arrivées en Polynésie française après 2000 sont les plus à risque d’être infectées.

Le bureau de Veille sanitaire rappelle qu’au-delà des actions de lutte anti-vectorielle mises en oeuvre par la direction de la Santé (Centre d’hygiène et de salubrité publique) avec la collaboration des communes, chacun peut être acteur pour limiter l’ampleur de cette épidémie par les actions suivantes :

1) Pour ne pas être infecté :

– éliminez chaque semaine les gîtes larvaires autour de votre domicile et de votre lieu de travail

– protégez-vous des piqûres de moustiques (répulsifs, moustiquaire, diffuseurs…)

2) Si vous avez de la fièvre supérieure à 38°C, consultez un médecin. Ceci est d’autant plus important si vous venez de Tahiti et vous rendez dans une autre île de Polynésie française, non touchée par ce virus.

3) Si vous avez la dengue :

– protégez-vous des piqûres de moustiques pendant 10 jours

– limitez vos déplacements, pour ne pas contaminer d’autres zones géographiques.

L’épidémie de dengue… et de grippe aussi

Si l’épidémie de dengue de type 2 ne faiblit pas, celle de la grippe B si. Le nombre de syndromes grippaux déclarés par les médecins sentinelles et le nombre de cas confirmés de grippe sont en dessous de leurs seuils épidémiques respectifs pour les semaines 33 et 34. La fin de l’épidémie sera déclarée au prochain bulletin si le nombre de syndromes grippaux reste inférieur au seuil épidémique en semaine 35. 80 cas (39 en semaine 33 et 41 en semaine 34) ont été déclarés par les médecins sentinelles. 2 cas confirmés de grippe B ont été déclarés (1 en semaine 33 et 1 en semaine 34) dont une personne hospitalisée.

Le bureau de Veille sanitaire recommande de :

– Tenir les personnes fragiles (âgées, en ALD, obèses, femmes enceintes) à distance des personnes malades

– Dans les lieux publics, à proximité d’une personne visiblement malade, se détourner si elle tousse ou éternue

– Eternuer dans sa manche ou en se couvrant la bouche avec un mouchoir

– Se moucher dans un mouchoir à usage unique, puis le jeter à la poubelle.Se laver les mains fréquemment, notamment après avoir éternué ou s’être mouché, et après être passé par des lieux très fréquentés (bus, salle d’attente…).

Concernant les cas de diarrhée, l’activité est stable dans le réseau sentinelle par rapport à la quinzaine précédente. Aussi, durant cette quinzaine un cas isolé de Salmonelle a été déclaré en semaine 34. Trois cas de leptospirose ont également été déclarés cette quinzaine, deux en semaine 33 et un en semaine 34. Les facteurs de risque identifiés sont le jardinage/fa’a’apu, la baignade en rivière et la marche pieds nus dans de l’eau boueuse.