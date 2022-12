50 nouveaux conducteurs de véhicules multi-transports au fenua

Les futurs conducteurs de véhicules multi-transports (VMT) ont planché du 5 au 8 décembre à Rangiroa. L’obtention de l’attestation de qualification professionnelle (AQP) est la garantie que les chauffeurs ont acquis le niveau de professionnalisme requis pour exercer une activité de transport de personnes et de biens avec un seul et même véhicule, conformément à la Loi de Pays du 29 mars 2018 et ses arrêtés d’application.

En effet, la licence de véhicules multi-transports est obligatoire pour les professionnels pratiquant cette prestation de transport terrestre. Ce véhicule de moins de 10 places, avec sa licence VMT, doit également être correctement assuré pour ce type d’activité.

51 candidats se sont présentés sur 55 inscrits pour passer les épreuves écrites et orales devant le jury.

(Crédit Photo : Présidence de la Polynésie française)

A l’issue des examens, 50 candidats ont obtenu la qualification requise pour l’exploitation de leurs véhicules, soit un taux de réussite de 98%. Le jury a été agréablement surpris par la bonne préparation des candidats, et ont particulièrement apprécié les échanges animés pendant les oraux.