Trois bâtiments du collège de Rangiroa fermés pour raisons de sécurité

Parmi les points soulevés, les experts ont constaté une dégradation avancée de trois bâtiments abritant neuf salles de classe, le Centre de Documentation et d’Information (CDI), ainsi qu’une salle d’étude (permanence). Les structures de béton et le ferraillage sont gravement corrodés, menaçant leur stabilité et augmentant les risques d’accidents graves.

De plus, le système d’alarme incendie de l’établissement a été jugé partiellement défaillant. En cas de sinistre, cette défaillance pourrait compromettre l’évacuation rapide des élèves et du personnel, laissant les occupants dans des bâtiments potentiellement instables sans moyen d’alerte efficace.

La commission a également pointé des non-conformités dans certaines installations de la cuisine, utilisées quotidiennement malgré les recommandations faites en 2019 pour leur mise en conformité.

– PUBLICITE –

Face à ces constats alarmants, la commission a émis un avis défavorable concernant l’utilisation des trois bâtiments dégradés. Une fermeture immédiate de ces locaux a été décidée, effective dès le lundi 7 octobre. La réouverture de ces bâtiments sera conditionnée par la réalisation de travaux de sécurisation, qui devront garantir un environnement sûr pour les élèves et le personnel.

Concernant la cuisine, l’établissement dispose d’un délai de trois mois pour effectuer les travaux de mise en conformité, après la notification d’une mise en demeure par les autorités compétentes.

Le maire de Rangiroa, présent lors de cette visite, devrait entériner ces décisions dans les prochains jours.

Malgré ces fermetures, l’accueil des élèves et les cours continueront d’être assurés à partir du 7 octobre. L’équipe de direction travaille activement à la réorganisation de l’espace et des emplois du temps afin de limiter l’impact de ces mesures sur le fonctionnement de l’établissement.