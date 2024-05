Une Polynésienne éleveuse de brebis, candidate aux Européennes 2024

Ils sont 21 ultramarins à se présenter aux prochaines élections européennes qui auront lieu entre le 6 et le 9 juin, dans toute l’Union européenne. Pour la France, elles se tiendront le dimanche 9 juin. En Polynésie française, l’élection des représentants au Parlement européen aura lieu la veille, soit le samedi 8 juin.

Parmi eux, deux Polynésiens : Moerani Frebault sur la liste « Besoin d’Europe » (en 44e position) et Temanuata Girard sur la liste Place publique/Parti socialiste (en 20e position). Originaire de Polynésie par son père, la candidate vit en métropole à Luynes où elle élève des chèvres et des vaches laitières. Elle est la 14e vice-présidente à la région Centre-Val de Loire déléguée à l’Agriculture et l’alimentation. Au Parlement européen, elle souhaite défendre une agriculture européenne souveraine.



Pour rappel, cette année, la France disposera de 81 sièges au Parlement européen. Elle est le deuxième pays représenté au sein du Parlement derrière l’Allemagne qui dispose de 96 sièges. Chaque liste française doit contenir 81 candidats pour participer au scrutin. Un parlementaire européen est élu pour un mandat renouvelable de 5 ans.