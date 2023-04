Territoriales 2023 : une triangulaire au menu du second tour

Le parti indépendantiste arrive en tête du premier tour avec 34,93% des suffrages, selon les résultats provisoires. Il réalise, en outre, de bons scores dans des communes traditionnellement autonomistes comme Papeete ou encore l’île de Moorea, où il se classe premier.

« J’espère qu’il y aura un changement. Ce pays en a besoin », a commenté son leader, Oscar Temaru. « Pendant ces 5 années, les gens ont pris le parti du changement », a estimé pour sa part Antony Géros, maire de Paea et figure historique du parti bleu et blanc. « On a promu les jeunes. Peut-être que les électeurs ont voulu jouer la carte du changement. »

Le Tapura Huiraatira limite quant à lui la casse. Le parti majoritaire sortant termine deuxième de ce premier tour avec un score provisoire de 30,46% des votes.

« Il y a de quoi se poser de sérieuses questions. Je suis assez surpris », a réagi Edouard Fritch. «Il y a un éclatement des voix autonomistes (…) Il faut vraiment analyser les chiffres, essayer de rectifier le tir en fonction de ces constats (…) Mais je pense que l’on peut encore gagner des voix », a ajouté le président sortant qui s’est toutefois dit « convaincu que les Polynésiens ne sont pas indépendantistes ». « Cette élection, c’est une lutte entre les autonomistes et les indépendantistes », avait-il déclaré un peu plus tôt.

« Nous sommes la troisième voie »

La surprise de ce premier tour est finalement venue du jeune parti autonomiste A Here Ia Porinetia qui, selon les résultats provisoires, a engrangé 14,54% des voix, soit plus que les 12,5% nécessaires pour accéder au second tour.

« C’est compliqué d’arriver au second tour avec ce mode de scrutin mais on a réussi (…) On a réussi à montrer qu’entre autonomie et indépendance, il y avait d’autres possibilités (…) Nous sommes la troisième voie », s’est félicitée sa tête de liste, Nuihau Laurey.

Le Amuitahiraa o te Nunaa Maohi que préside Gaston Flosse, mais dont la tête de liste est Bruno Sandras, réalise enfin un score honorable mais échoue de peu à accéder au second tour. Il obtient 11,81% des suffrages, selon les résultats provisoires. Un score qui pourrait toutefois lui permettre de fusionner avec une des listes qualifiées pour le second tour.

Quant au Ia Ora Te Nunaa, au Hau Maohi et à Heiura les verts, ils ne parviennent à dépasser les 5%.

Enfin, le taux de participation est inférieur à celui des Territoriales de 2018 si l’on se réfère aux chiffres de 17 heures. Il s’établissait alors à 50,74% contre 55,37%, 5 ans plus tôt à la même heure. Les résultats officiels du premier tour seront annoncés, ce lundi, par le haut-commissariat. Le second tour se déroulera le 30 avril.