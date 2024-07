Législatives : Heiura les verts appelle à voter pour le Tavini, Te nati pour les autonomistes

C’est, sans surprise, un duel autonomistes/indépendantistes qui se jouera au second tour des législatives en Polynésie française. Les candidats Heiura les Verts, Te Nati Rassemblement national et les deux candidats sans étiquette n’ayant pas réussi à mobiliser suffisamment. Dans la circonscription 2, Nicole Sanquer sera face à Steve Chailloux. Dans la 3, le choix devra se faire entre Mereana Reid Arbelot et Pascale Haiti.

Dès l’annonce des résultats, les Verts se sont exprimé sans ambiguïté en faveur des députés sortants du Tavini. « Traditionnellement, nous avons soutenu à chaque fois le Tavini Huira’atira au second tour, a déclaré Tati Salmon sur notre plateau samedi soir. (…) Ils (ses électeurs, NDLR) ont voté pour les Verts. Est-ce qu’ils voteront pour les Bleus, le Rose… je me pose la question (…) Je ne veux surtout pas imposer mon choix aux électeurs », a-t-il tenté de nuancer, même s’il admet préférer que ses voix se reportent sur le Tavini.

Le parti Te Nati, antenne du RN en Polynésie a quant à lui, décidé ce lundi, d’appeler ses soutiens à voter pour les autonomistes. A une condition toutefois : « que Nicole Sanquer et Moerani Frebault, cessent d’insulter les électeurs du RN qui ont voté ou qui s’apprêtent à voter pour Amui Tatou« .

Dimanche, dans un post sur Facebook, la candidate sans parti Naumi Mihuraa s’est exprimée en faveur de la « liberté » de choix. Dans sa circonscription, la 3e, Pascale Haiti de Amui Tatou sera face à la députée sortante Mereana Reid Arbelot. « Votre liberté de choisir est précieuse, ne l’offrez à personne, ni à moi, ni à votre Tavana, ni à votre parti, à personne. Choisissez vous-même laquelle des deux est plus apte à représenter notre pays Faites-vous confiance », a indiqué la fille de Lana Tetuanui.

Enfin, Jules Tara candidat stoppé dans la circonscription 2, n’a pas communiqué officiellement de consignes de votes aux 19 voix qui l’ont soutenu.